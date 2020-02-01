شكرا لقرائتكم خبر عن «ماسكات ومطهرات».. مصر تدعم الصين بـ10 أطنان مستلزمات وقائية للتصدي لـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان إرسال 10 أطنان من المستلزمات الوقائية للشعب الصيني على متن الطائرة التي ستقل المواطنين المصريين القادمين من مدينة ووهان، لدعم الشعب الصيني، في إطار عمق وترابط العلاقات وتعزيز سبل التعاون بين البلدين لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الدعم يشمل المستلزمات الوقائية التي يحتاجها أي مواطن لاتباع الإجراءات الوقائية، مثل «الماسكات والمطهرات الكحولية»، مشيرًا إلى أن الوزيرة هالة زايد وجهت بإرسال تلك الشحنة دعمًا من مصر للشعب الصيني لمساعدة المواطنين الصينيين في الإجراءات الوقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد nvov الذي اجتاح البلاد.

في السياق، أكد «مجاهد» توافر مخزون استراتيجي كاف من المستلزمات الطبية والوقائية اللازمة لخطة التأمين الطبي للتصدي لفيروس كورونا ومنع دخوله البلاد.