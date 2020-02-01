شكرا لقرائتكم خبر عن «الأزمات مبتخبطش على الأبواب».. محافظ بني سويف يتفقد خطة مواجهة الكوارث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بتنفيذ عدد من الإجراءات والملاحظات على خطة الاستعداد النهائية للبدء في تنفيذ التدريب العملي المشترك «صقر 58» لمجابهة الأزمات والكوارث ونجدة الأهداف الحيوية، والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري، مشيرا إلى أهمية تحقيق أكبر استفادة من التدريب الذي تنفذه الدولة بإشراف من الدفاع الشعبي، من خلال رؤية متكاملة لإدارة الأزمات أو الكوارث الطارئة، وفقا لاستراتيجية حديثة ترتكز على الاستعداد الدائم والملائم لأي طوارئ محتملة.

وأكد المحافظ أن هذا التدريب يعتبر محاكاة لكيفية تعامل الأجهزة المعنية في حالة وقوع أزمة أو كارثة، لضمان الفاعلية والتعامل المناسب في المواقف الطارئة من خلال سرعة التعبئة وفاعلية التعامل والخروج من الأزمة بأقل خسائر ممكنة، بجانب إفادتنا كجهاز تنفيذي بمدى التكامل والتواصل بين المنظومة بأكملها، ونقاط القوة والضعف المتوافرة بالأجهزة، ويمنح الأجهزة خطة عملية دقيقة للتعامل مع أي طوارئ، قائلا: «الأزمات لما تيجي مبتخبطش على الباب، وأكيد مش هينفع الكلام النظري، ولكن لازم الخطة العملية المحكمة الجاهزة دائما للتنفيذ للتعامل مع الظروف الاستثنائية».

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جاء ذلك خلال ترؤسه للاجتماع التنسيقي الموسع لمناقشة الاستعدادات النهائية، السبت، للبدء في تنفيذ التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث ونجدة الأهداف الحيوية «صقر 58»، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري، والمقرر إجراؤه على مدار 3 أيام خلال الأسبوع الحالي، وذلك عن طريق محاكاة فعلية لعدد من المواقف الطارئة التي قد تحدث بالمحافظة وآليات التعامل مع تلك المواقف لاحتواء الأزمة والتخفيف من أضرارها فور وقوعها.

واستعرض الاجتماع الأهداف الحيوية بالمحافظة وخطط التعامل معها والإمكانيات والمعدات والأرصدة والاحتياطيات الإستراتيجية الخاصة بعدد من القطاعات المعنية بملف الكوارث والأزمات، والخطط الخاصة بإدارة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التي تتضمن كافة التنسيقات والترتيبات التي يتم تنفيذها بشأن مجابهة الأزمات والكوارث الطبيعية أو الصناعية المحتملة.

وجرى الاتفاق على عقد اجتماع لاحق، الأحد، كبروفة نهائية قبل التنفيذ لمناقشة وعرض الخطط النهائية لمديري الأجهزة التنفيذية والتي تتضمن الإمكانيات المتاحة لدى كافة الجهات التنفيذية، واستعراض مدى جاهزية تلك الجهات ومعداتها وسيارات الإسعاف والنجدة والإطفاء وغيرها، ومدى سرعة التحرك إلى الهدف والتعامل معه، من خلال التنسيق والترتيب الكامل بين كافة الجهات المشاركة في إدارة الأزمات والكوارث مثل: السيول، الزلازل، التصدًي لعمل إرهابي أو تخريبي، حريق.