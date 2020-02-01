شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إحباط جمارك مطار القاهرة محاولة تهريب: «نفس الراكب خلال شهر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بالصالة الموسمية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة سمير فهمي، مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب كمية من أدوات التجميل بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط شركة مصر للطيران رقم 672 القادمة من جدة اشتبه عماد عبدالفتاح، رئيس قسم اللجنة الجمركية المعين على الخط الأخضر في الراكب A. R يحمل جواز سفر بنجلادش يحمل 3 لفات مغلقة وشنطة يحاول الدخول وسط زحام المعتمرين والخروج من الصالة دون التفتيش.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه بضائع أو أشياء تستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية أفاد بالنفى وبدا عليه الارتباك.

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وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعةX-RAY بمعرفة الأستاذ محمد عاطف، مأمور الجمرك، فتم تأكيد الاشتباه.

وبالعرض على سيد ممدوح، نائب مدير الجمرك، قرر تكليف محمد عاطف، مأمور الجمرك، تحت إشراف عبدالعال عليش، مدير الحركة والمشرف على الصالة، بتفتيش حقائبه فتبين وجود 6696 قلما للتجميل داخل حقائبه.

وتقدر قيمة التعويضات المستحقة بحوالي 800 ألف جنيه.

قرر جمال عبدالفتاح، مدير عام جمارك مبنى الركاب بمطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.