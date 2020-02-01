رئيس حزب الوفد: الانتخابات ستتم بشفافية ونزاهة كاملة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:
أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أن انتخابات المكتب التنفيذي للحزب ستتم في شفافية ونزاهة كاملة، قائلا: "أتحدى أن أكون تحدثت مع أحد في شأن انتخاب أحدا".
جاء ذلك خلال اجتماعه مع أعضاء الهيئة العليا، اليوم السبت، لإعلان انطلاق انتخابات المكتب التنفيذي للحزب.
وأوضح أبو شقة أن الهيئة العليا لا تُوجه ولكنها توجِّه، وعندما يتدخل في الانتخابات يكون لضمان الشفافية المجردة دون توجيه.
وشدد أبو شقة على أن الحزب يقدم نموذج للديمقراطية التي هي الرأي والرأي الآخر وما يستقر عليه رأي الأغلبية يلتزم به الجميع، وغير ذلك يخالف قواعد الالتزام الحزبي.
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