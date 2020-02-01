وهدان يترأس اللجنة المشرفة على انتخابات تنفيذي الوفد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، تشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد.

وأوضح أبو شقة أن اللجنة تتشكل برئاسة سليمان وهدان، وعضوية كل من: فؤاد بدراوي وأميمة عوض، ومحمود سيف النصر، ومحمد المرغني، ومحمد مدينة، وأمل رمزي.

وأشار أبو شقة إلى أن المكتب التنفيذي سيكون لمدة عام ابتداء من اليوم طبقا لقرار الهيئة العليا الذي صدر وتم تنفيذه من العام الماضي.