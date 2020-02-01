بعد اختياره رئيسًا شرفيًا لحزب الوفد.. سليمان وهدان: أتعهد بمساندة جميع قضايا الحزب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

وجه النائب الوفدي سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، الشكر للمستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، وأعضاء الهيئة العليا، على اختياره رئيسًا شرفيًا لحزب الوفد.

جاء ذلك خلال اجتماع المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، مع أعضاء الهيئة العليا، اليوم السبت، لإعلان انطلاق انتخابات المكتب التنفيذي للحزب.

وأوضح وهدان أن ذلك يزيد من مسئوليته ليرفع اسم الحزب، متعهدًا بمساندة جميع قضايا الحزب وعدم التفريط في أي توجيه لرئيس الحزب وأعضائه.

ونوه وهدان بأنه كرئيس للجنة الإشراف على انتخابات المكتب التنفيذي سيحرص على تحقيق النزاهة في الانتخابات، مؤكدًا أن الجميع في الوفد على قلب رجل واحد ونسعى جميعا لتحقيق الأفضل للوطن والمواطن.