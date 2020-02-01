أبوشقة: سليمان وهدان رئيسا شرفيا لحزب الوفد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتنب- ميرا إبراهيم: أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، اعتبار النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، رئيسا شرفيا لحزب الوفد بعد موافقة أعضاء الهيئة العليا. جاء ذلك خلال اجتماعه مع أعضاء الهيئة العليا، اليوم السبت، لإعلان انطلاق انتخابات المكتب التنفيذي للحزب. ووصف رئيس الوفد النائب سليمان وهدان بأنه نموذج للنائب الحزبي الملتزم.

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