محافظ القاهرة يؤكد أهمية الاستفادة من أماكن السياحة العلاجية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

شارك اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، والدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، في ورشة العمل التحضيرية الثانية للجنة التنظيمية العليا لمؤتمر بناء العلامة التجارية المصرية للسياحة الصحية بمصر.

وأكد عبدالعال، خلال كلمته، أهمية الاستفادة من الأماكن التي تصلح للسياحة العلاجية بمحافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن القاهرة تتمتع بمنبع صحي للمياه الكبريتية بحلوان يمكن استغلاله عالميًا خاصة وأنه يمتاز بتركيبه الكيميائي الفريد، ويفوق في نسبته جميع العيون الكبريتية والمعدنية في العالم.

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وأشار اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إلى أن فكر القيادة السياسية يهدف إلى تطوير قطاع السياحة الصحية ووضع مصر داخل منظومة السياحة العلاجية العالمية وهو ما يؤكد عليه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأهمية التوصل لتوصيات لدفع منظومة السياحة الاستشفائية وتحويلها لصناعة.

وأوضح محافظ جنوب سيناء، ضرورة إنشاء بوابة إلكترونية لعرض وتسويق السياحة الصحية يوضح عليها كل المناطق السياحية بكل محافظات مصر لتحقيق الاستفادة الكاملة، مشددًا على أهمية دور الإعلام في توصيل أهمية هذه السياحة داخليًا وخارجيًا.

شارك في ورشة العمل اللواء عصام القاضي، المقرر العام للجنة التنظيمية العليا للمؤتمر، والنائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة في مجلس النواب.