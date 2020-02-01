26 مارس.. طعن المتهمين في قضية "أحداث مكتب الإرشاد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير: حددت محكمة النقض، جلسة 26 مارس المقبل، كأولى جلسات لنظر طعن المتهمين بـ"أحداث مكتب الإرشاد". كانت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اصدرت حكما بالسجن المؤبد لبديع والشاطر و4 آخرين، وكما قضت ببراءة سعد الكتاتنى والبلتاجي والعريان و3 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث مكتب الإرشاد"، ليرتفع السجل الجنائي لبعض قيادات الجماعة.

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