النيابة تحقق مع المتهم بقتل نجل مذيعة بالخطأ.. وتُصرِّح بالدفن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

صرَّحت نيابة الطفل بتشريح جثة "ك. ش" نجل مذيعة قناة النهار مروة ميمي، لبيان أسباب الوفاة وملابساتها، وتسليمه لذويه لدفنه.

وبدأت النيابة التحقيق مع المتهم بقتل نجل المذيعة برصاصة بالخطأ داخل شقة الأخير أثناء مزاحهما.

وقال مصدر أمني، إن قسم شرطة قصر النيل، تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد سماع دوي إطلاق نار داخل إحدى الشقق بالزمالك، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل الواقعة.

وكشف المصدر - رفض ذكر اسمه - أنه تبين من التحريات الأولية أن المجني عليه "ك. ش" 15 سنة كان جالسًا لدى أحد أصدقائه، وأثناء مزاحهما سويًا، خرجت طلقة بطريق الخطأ أصابت المجني عليه، فأودت بحياته.