إحالة 7 متهمين للجنايات بقضية "رشوة ضرائب شبرا الخيمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

أمرت النيابة العامة، بإحالة 7 أشخاص بينهم مأمور ضرائب للجنايات لاتهامهم بتلقي مبالغ مالية وهدايا عينية على سبيل الرشوة وذلك بقضية "رشوة ضرائب شبرا الخيمة".

وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول بصفته موظفا عموما - مأمور ضرائب بإدارة الفحص بمأمورية ضرائب شبرا الخيمة، طلب لنفسه ولغيره عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهم الثاني- بوساطة المتهمين من الرابع حتى السابع- نسبة ثلاثة بالمائة "3%" من قيمة فواتير المشتريات البالغة 240 مليون جنيه لنفسه وللمتهمة الرابعة، والمقدرة بمبلغ 720 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إعداد تقرير فحص الملف الضريبي الخاص بمتجر فريد حكيم المملوك للمتهم الثاني يتضمن الفواتير الخاصة بالمشتريات على خلاف الحقيقة.

وأضافت أن المتهم طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهم الثالث هاتفًا محمولًا -طراز آي فون- قيمته 22 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل سرعة إنهاء تقرير فحص الملف الضريبي الخاص بالشركة المصرية السعودية.