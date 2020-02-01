"التهرب الضريبي" تقضي بحبس المقاول الهارب محمد علي 5 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:
قضت محكمة جنح التهرب الضريبي، برئاسة المستشار محمد جميل، بمعاقبة كل من المقاول الهارب محمد علي، والمتهمة "هويدا خليل محمود"، بالسجن 5 سنوات لكل منهما، وكفالة 100 ألف جنيه، وغرامة مماثلة للضريبة المستحقة عليهما.
كشفت القضية رقم 217 لسنة 2017 ضرائب عامة، قيام المتهم "محمد علي علي"، والمتهمة "هويدا خليل محمود"، بالتهرب من دفع الضرائب العامة، المستحقة عليهما، وقررت هيئة الضرائب العامة إحالة الدعوى الجنائية ضد المتهمين لمحكمة التهرب الضريبي.
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