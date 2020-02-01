برصاصة خطأ.. مقتل نجل المذيعة مروة ميمي داخل شقة بالزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

لقي "كريم. ش"، نجل المذيعة بقناة النهار، مروة ميمي، مصرعه بطلق ناري بالخطأ، من أحد أصدقائه أثناء مزاحهما داخل شقة الأخير بدائرة قسم شرطة قصر النيل.

قال مصدر أمني إن قسم شرطة قصر النيل تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد بسماع دوي إطلاق نار داخل إحدى الشقق بالزمالك، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل الواقعة.

وكشف المصدر- رفض ذكر اسمه- أنه تبين من التحريات الأولية أن المجني عليه "ك. ش"، 15 سنة، كان جالسًا لدى أحد أصدقائه، وأثناء مزاحهما سويًا، كان أحدهما يحمل سلاحًا خرجت طلقة منه بطريق الخطأ، أصابت المجني عليه، فأودت بحياته.

تحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وتم التحفظ على السلاح المستخدم وإحالته للنيابة التي تولت التحقيق.