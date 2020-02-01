بالتصالح.. انقضاء الدعوى الجنائية ضد نجل أصالة بتهمة قتل شخص بالخطأ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار علي عبد الحميد، اليوم السبت، بانقضاء الدعوى الجنائية في اتهام خالد أيمن الذهبي، نجل الفنانة أصالة بقتل المواطن هاني شاكر بالخطأ بعد صدمه للأخير بسيارته.

وأقر أهل المجني عليه بالتصالح أمام المحكمة.

وكشفت التحقيقات أن نجل أصالة دهس المجني عليه بسيارته بدائرة قسم التجمع وفرّ هاربًا، وعقب ذلك سلّم نفسه لقسم شرطة التجمع وتم إحالته لمحكمة الجنح بتهمة القتل الخطأ.