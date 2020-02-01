بينها ضبط 3636 عنصرًا إجراميًا.. جهود الداخلية في يناير- (إنفوجراف)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: كشفت وزارة الداخلية عن جهود الأجهزة الأمنية على مستوى الجمهورية خلال شهر يناير 2020. ففي مجال الأمن العام نفذت الوزارة 18226 حُكم قضائي متنوع، وضبط 3636 عنصرا إجراميًا شديد الخطورة. Advertisements وفي مجال الأمن الاقتصادي، ضبطت الأجهزة الأمنية 271739 قضية سرقة تيار، و5661 ق ية تهرب ضريبي. وضبط قطاع مكافحة المخدرات، 431239 قرصا مخدرا، وآلاف الجرامات من المواد المخدرة كالهيروين والأفيون.

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