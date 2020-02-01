أخبار مصر | صحفيو الصباح يجتمعون بـ"رشوان" ويعلنون رفضهم للتسوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحفيو الصباح يجتمعون بـ"رشوان" ويعلنون رفضهم للتسوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الزملاء العاملون بجريدة الصباح، عن رفضهم لقرار الإدارة بتصفية الشركة وغلق الجريدة، وذلك بالإجماع، بعد اجتماعهم اليوم مع نقيب الصحفيين ضياء رشوان ووكيل أول النقابة جمال عبدالرحيم، بحضور رئيس التحرير التنفيذي سالي عاطف.



وأعلن الزملاء رفضهم للتسوية مهما كانت المبالغ المعروضة، مطالبين بصرف حقوقهم المتأخرة لأكثر من 6 أشهر، بالإضافة إلى استمرار الجريدة في العمل والصدور.



ووعد نقيب الصحفيين الزملاء خلال الاجتماع، بالتواصل اليوم مع إدارة المؤسسة، لعرض وجهة نظر الزملاء وبحث الحلول المقترحة، وذلك قبل الاجتماع المقرر له غدًا بين صحفيي المؤسسة وإدارة الجريدة.

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كانت إدارة جريدة الصباح، المملوكة لرجل الأعمال أحمد بهجت، أعلنت عن طريق رئيس مجلس التحرير سالي عاطف، قرار الإدارة بغلق الجريدة نهائيًا، وإبلاغ الزملاء الصحفيين العاملين بالتوجه إلى مقر قناة دريم، للتفاوض حول مستحقاتهم المتأخرة لنحو 6 أشهر.



وحرر الزملاء محضر إثبات حالة في قسم شرطة الدقي الأسبوع الماضي، على أعقاب غلق الإدارة لمقر الجريدة الكائن بحي الدقي بالقاهرة.





وتوجه الزملاء منذ أيام إلى مقر عملهم، إلا أنهم فوجئوا بغلق المقر، وإبلاغهم بنقله إلى مقر قناة دريم بمدينة الإنتاج الإعلامي، إلا أن الإدارة أبلغت الزملاء بقرارها غلق الجريدة بشكل نهائي.