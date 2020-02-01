أخبار مصر | "المحامين" تعقد جلسة حلف يمين للخريجين الجدد (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المحامين" تعقد جلسة حلف يمين للخريجين الجدد (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت النقابة العامة للمحامين، اليوم السبت، جلسة حلف اليمين لخريجي وخريجات كليات الحقوق بالجامعات المصرية، بحضور أعضاء من مجلس النقابة العامة، بقاعة المؤتمرات في اتحاد عمال مصر.

وترأس الجلسة يحيى التوني، أمين صندوق نقابة المحامين، نيابة عن النقيب العام سامح عاشور، وأكد أن نقابة المحامين تفتح ذراعيها أمام أبنائها الجدد من المحامين، وأن الشباب هم المستقبل الذين سيحملون شرف هذه المهنة.

وشدد "التوني"، على المحامين الجدد، بضرورة التحلي بالصبر، والجد والاجتهاد خلال فترة التدريب العملي في مكاتب المحاماة، ناقلا تحيات نقيب المحامين للشباب والترحيب بهم كأعضاء جدد في نقابة المحامين العريقة.

وحضر من أعضاء مجلس النقابة العامة، حسين الجمال، وعبد الجواد أحمد، وأيمن الفولي، وماجد عبد اللطيف، ومصطفى البنان، ومحمد كركاب، ومحمد عريضة، وسامح صديق، ونقيب شمال القاهرة هشام زين.

