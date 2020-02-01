أخبار مصر | سفراء 40 دولة: قصر عابدين طراز معماري فريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سفراء 40 دولة: قصر عابدين طراز معماري فريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب سفراء العالم خلال جولة لهم داخل غرف وقاعات قصر عابدين الأثري، عن إعجابهم وانبهارهم بما شاهدوه من عظمة وإبداع القصر وطرازه المعماري الفريد ودقة تصميماته وديكوراته الداخلية ومقتنياته الأثرية ومهارة الفنانين العالميين الذين قاموا بتشييده خلال حقبة تاريخية هامة من تاريخ مصر والعالم.

وجاء ذلك خلال زيارة سفراء ٤٠ دولة أجنبية في مصر ومستثمرين سياحيين ورئيس اتحاد ورؤوساء الغرف لزيارة قصر عابدين الأثري، اليوم السبت بدعوة من وزارة السياحة والآثار.

وأشاد السفراء بالحالة الفنية التي ظهر عليها القصر، والذي يشير إلى أيدي الترميم المصرية الماهرة التي رممت هذا الأثر الذي أنشئ منذ أكثر من 150 عاما.

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وخلال الزيارة، رحب الدكتور خالد العناني، وزير السياحة الآثار بالحاضرين موجهًا الشكر لمؤسسة الرئاسة على إتاحة الفرصة لإتمام هذه الزيارة والتنظيم الرائع لها وتوفير كل السبل والإمكانيات لإنجاحها.

وشارك سفراء الهند وفرنسا وأمريكا وإيطاليا وأسبانيا وصربيا والبرازيل والأرجنتين ويرلندا وأرمينيا واستراليا وتشيلي وسنغافورة والمجر والمكسيك والبرتغال وكولومبيا وبلغاريا وسلوفينيا وليتوانيا ومالطا والكاميرون وكوبا ونيوزيلندا، وغيرهم.

قصر عابدين يعد أحد القصور الرئاسية في مصر والمعروف باسم جوهرة القرن التاسع عشر وقد شهد من الأحداث التي ساهمت في قيام مصر كدولة مستقلة حيث استخدم كمقر للحكم منذ إنشائه عام ١٨٦٣ وحتى عام ١٩٥٢ م، وصمم القصر على الطراز النيو كلاسيكي الفرنسي بواسطة مهندسيين ومعماريين وفنانين من عدة دول بإشراف المهندس الفرنسي "ليون روسو".