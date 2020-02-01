أخبار مصر | فض إضراب 27 عاملا في بني سويف.. وصرف العلاوة السنوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فض إضراب 27 عاملا في بني سويف.. وصرف العلاوة السنوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت وزارة القوى العاملة من خلال مديرية القوى العاملة ببني سويف، من فض إضراب 27 عاملا بمصنع الضحى للتعدين، وذلك بعد أن انتقل مدير ووكيل المديرية، ومدير التشغيل، ومكتب شرق النيل، لمقر المنشأة وتفاوضوا مع إدارة الشركة على مطالب العاملين، والتوقيع علي تسوية ودية من المسئولين عن المصنع وممثلين عن العمال المضربين على التسوية والتنازل عن الشكوى المقدمة من العمال وعودتهم للعمل.

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، قد أصدر توجيهاته لمدير المديرية محمد طلعت عبد النبي، بالتواصل مع إدارة المصنع لحل مشكلة العاملين بالطرق الودية، وحصول العمال على حقوقهم كاملة طالما أنها في الإطار القانوني.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار والإعلامي: إن الوزارة تلقت من خلال مـرصد الاحتجاجات العمالية ما يفيد التفاوض الودي بين طرفي العملية الإنتاجية، بالاتفاق مع إدارة الشركة والعمال على صرف الزيادة السنوية بحد أدنى 7% علاوة، وتحرير عقود عمل لمن أمضى فترة الاختبار، والتأمين على غير المؤمن عليه، ووضع أساس الحوافز لمن يتخطى معدل الإنتاج.

وقدم الوزير الشكر لطرفي العمل والإنتاج، لتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء، مما يعود بالنفع على كل منهما بالوصول إلى الحل الودي.