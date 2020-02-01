أخبار مصر | سامح عاشور يتفقد المبنى الجديد لنقابة المحامين (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سامح عاشور يتفقد المبنى الجديد لنقابة المحامين (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى سامح عاشور نقيب المحامين، اليوم السبت، جولة تفقدية لمبنى النقابة الجديد بشارع رمسيس، للوقوف على آخر التطورات الخاصة بتشطيب المبنى.

وأوضح مسئولي المشروع للنقيب العام، أن أعمال البناء تم الانتهاء منها، وجار الآن التشطيب فيما يتعلق بالكهرباء والصرف وأنظمة إطفاء الحريق، والمحارة، كما سيبدأ غدا التجهيز لتركيبات التكييف المركزي.

وكما توقع مسئولي المشروع، الانتهاء من الواجهة الخارجية للمبنى خلال شهر مارس المقبل، على أن ينتهي المبنى خلال شهر يوليو، مضيفا: "سيتم أيضا تطوير المبنى التاريخي للنقابة، وربطه بالمبنى الجديد".

وشدد "عاشور"، على ضرورة إنجاز مشروع مبنى النقابة في أسرع وقت ممكن، ليكون صرحا جديدا للنقابة يفخر به جميع المحامين، ويليق بمكانة مهنة المحاماة العريقة.