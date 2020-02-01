أخبار مصر | وزير النقل يوجه بإنهاء أعمال محطات الخط الثالث للمترو

تنفيذ مشروع القطار الكهربائي "السلام-العاصمة الإدارية-العاشر من رمضان"،

وأعمال

واختبارات أنظمة التشغيل والتحكم الخاص بها،

للانتهاء منها وفتحها في 25 أبريل 2020.

ولفت الوزير إلى أهمية تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق، كأحد الحلول الرئيسية المهمة لتحقيق السيولة المرورية بما يحقق سهولة تنقل الأفراد، خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة بتطوير وتعظيم وتنظيم النقل الجماعي. وتفقد الوزير أعمال تنفيذ محطة النزهة بالمرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو، واطلع على معدلات التنفيذ ثم استقل قاطرة اختبار على السكة من محطة النزهة، ليتفقد باقي محطات المرحلة (هشام بركات وعمر بن الخطاب وقباء والهايكستب وعدلي منصور التبادلية التي تعتبر نموذجا للنقل متعدد الوسائط).

واستعرض الوزير مع رئيس وقيادات هيئة الأنفاق، ومسئولي الشركات المنفذة معدل تنفيذ كل محطة، ثم عقد اجتماعا موسعا في محطة عدلي منصور التبادلية، مع الشركات المنفذة لمشروع القطار الكهربائي، والتي وجهت القيادة السياسية بالانتهاء منه خلال 24 شهرًا,

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واطلع الوزير على معدلات تنفيذ المشروع، ووصلت نسبة إنجاز الأعمال بمحطات القطار الكهربائي لـ16.5% من النسبة المستهدفة، والانتهاء من نحو 17.9% من أعمال الكباري بالمشروع و37.2% من أعمال الأنفاق، و18.5% من أعمال جسور السكة ونحو 7.5% من أعمال إنشاء ورشة الصيانة للقطار الكهربائي. الوزير تفقد محطات وجسر المشروع من عدلي منصور حتى محطة العاصمة الإدارية والتقى المهندسين والفنيين، حيث أكد ضرورة أن تتم الأعمال كافة، وفقا لقياسات الجودة العالية نظرا للأهمية الكبيرة للمشروع. وعلى هامش الجولة، قال وزير النقل: إن طول مسار القطار الكهربائي يبلغ 70 كيلومترًا، ويشمل إنشاء 12 محطة على طول المسار، كما يشمل نطاق العمل بالمشروع تنفيذ عدد 6 كبارٍ، وكذلك عدد 2 نفق للقطار الكهربائي، وإنشاء عدد 4 كبارٍ سيارات بالهايكستب ومداخل مدينتي المستقبل والشروق.

ونوه بأن هذا المشروع سيساهم في ربط مدينة القاهرة الكبرى بالمجتمعات العمرانية الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة وخدمة المستثمرين والمناطق الصناعية بهذه المجتمعات العمرانية الجديدة، وكذلك المساهمة في زيادة النمو وتطور المجتمعات العمرانية الجديدة سكنيا وتجاريًا وصناعيًا.

واستكمل أن مشروعات مترو الأنفاق والقطار الكهربائي، لها أهمية كبيرة في تعظيم منظومة النقل الجماعي. كما أوضح وزير النقل، أن مشروعي المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي السلام العاصمة الإدارية العاشر من رمضان، تقوم بتنفيذ أعمال المحطات والجسور والورش الخاصة بهم، شركات مصرية وسيتم توريد الوحدات المتحركة للمشروعين من الخارج.

واختتم بأنه سيتم مد خط القطار الكهربائي جنوب العاصمة الإدارية بطول 14 كيومترا، ليصل إلى المدينة الرياضية العالمية، حيث سيتم إنشاء 3 محطات في هذه المسافة.