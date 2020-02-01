أخبار مصر | وزير السياحة يدعو سفراء 40 دولة لزيارة قصر عابدين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير السياحة يدعو سفراء 40 دولة لزيارة قصر عابدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، سفراء ٤٠ دولة أجنبية في مصر ومستثمرين سياحيين ورئيس اتحاد ورؤساء الغرف، لزيارة قصر عابدين الأثري اليوم السبت.

وحضر اللقاء، سفراء الهند وفرنسا وأمريكا وإيطاليا وأسبانيا وصربيا والبرازيل والأرجنتين وأيرلندا وأرمينيا وأستراليا وتشيلي وسنغافورة والمجر والمكسيك والبرتغال وكولومبيا وبلغاريا وسلوفينيا وليتوانيا ومالطا والكاميرون وكوبا ونيوزيلندا، وغيرهم.

تأتي هذه الزيارة في إطار سياسة الدولة لإبراز المعالم الأثرية والتاريخية والمقاصد السياحية المختلفة في جمهورية مصر العربية، ضمن سلسلة الزيارات التي تنظمها وزارة السياحة والآثار للمواقع الأثرية والسياحة لسفراء العالم، تنشيطا للسياحة.

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ورافق وزير السياحة والآثار، خلال الزيارة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

وتم اصطحاب الزائرين في جولة بدأت بزيارة جامع الفتح والذي تم افتتاحه في شهر يناير ٢٠٢٠ ثم المتاحف قصر عابدين والمتاحف الملحقة به، وذلك بعد تقسيمهم إلى ٣ مجموعات وتقديم الشرح لهم باللغات (الإنجليزية والفرنسية والعربية).

جدير بالذكر أن قصر عابدين يعد أحد القصور الرئاسية في مصر والمعروف باسم جوهرة القرن التاسع عشر وقد شهد من الأحداث التي ساهمت في قيام مصر كدولة مستقلة حيث استخدم كمقر للحكم منذ إنشائه عام ١٨٦٣ وحتى عام ١٩٥٢ م، وصمم القصر على الطراز النيو كلاسيكي الفرنسي بواسطة مهندسين ومعماريين وفنانين من عدة دول بإشراف المهندس الفرنسي "ليون روسو".