أخبار مصر | بدء اختيار مبعوثي الأزهر لإحياء ليالي رمضان بالعالم

ويشارك في الاختبارات، وعاظ الأزهر الشريف ممن اجتازوا الاختبارات التحريرية التي عُقدت بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بالقاهرة الشهر الماضي، في إطار اختيار أفضل الكوادر التي تمثل مصر والأزهر في الخارج.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد: إن الاختبارات الشفوية تأتي كمرحلة ثانية بعد الاختبارات التحريرية ضمن مراحل اختيار مبعوثي الأزهر الشريف لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك في مختلف دول العالم.