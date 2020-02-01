أخبار مصر | بدء اختيار مبعوثي الأزهر لإحياء ليالي رمضان بالعالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء اختيار مبعوثي الأزهر لإحياء ليالي رمضان بالعالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
عقد مجمع البحوث الإسلامية اليوم السبت، الاختبارات الشفوية للمتقدمين لمسابقة الابتعاث الخارجي لدول العالم لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك للعام الحالي.
ويشارك في الاختبارات، وعاظ الأزهر الشريف ممن اجتازوا الاختبارات التحريرية التي عُقدت بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بالقاهرة الشهر الماضي، في إطار اختيار أفضل الكوادر التي تمثل مصر والأزهر في الخارج.
وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد: إن الاختبارات الشفوية تأتي كمرحلة ثانية بعد الاختبارات التحريرية ضمن مراحل اختيار مبعوثي الأزهر الشريف لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك في مختلف دول العالم.
وأضاف أن الاختبارات تخضع لإجراءات دقيقة لضمان اختيار أفضل الكفاءات العلمية والدعوية التي سيتم إرسالها إلى هذه الدول، من أجل تحقيق الأهداف المنشودة من تلك البعثات، ونشر المنهج الوسطي للأزهر الشريف.
ونوه "عيّاد" بأن لجان الاختبارات التحريرية تشرف عليها جامعة الأزهر، وتتم طبقا لنظام الكنترول المتبع بالجامعة لضمان الشفافية في اختيار مبعوثي الأزهر الشريف.
وأردف أن لجان الاختبارات الشفوية، والتي تأتي في المرحلة الثانية تتكون أعضاءها من قيادات الأزهر الشريف وأعضاء هيئة كبار العلماء والمتخصصين من أساتذة جامعة الأزهر.