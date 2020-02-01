أخبار مصر | عاجل.. أول تعليق لـ السيسي على خطة السلام الأمريكية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول تعليق لـ السيسي على خطة السلام الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، بقصر الاتحادية، الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة.



وأكد الرئيس السيسي أن مصر كانت وما زالت في طليعة الدول الساعية لإحلال السلام الشامل والعادل في منطقة الشرق الأوسط، حيث تبنت التعايش السلمي ونبذ العنف كنهج استراتيجي راسخ لسياستها على مدى أكثر من ٤٠ عامًا، كرست مصر خلالها جهودها لنشر تلك الثقافة في المنطقة كسبيل وحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار لشعوبها وتغيير واقعهم إلى الأفضل. وأكد الرئيس السيسي أن مصر كانت وما زالت في طليعة الدول الساعية لإحلال السلام الشامل والعادل في منطقة الشرق الأوسط، حيث تبنت التعايش السلمي ونبذ العنف كنهج استراتيجي راسخ لسياستها على مدى أكثر من ٤٠ عامًا، كرست مصر خلالها جهودها لنشر تلك الثقافة في المنطقة كسبيل وحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار لشعوبها وتغيير واقعهم إلى الأفضل. ونوه الرئيس بثبات الموقف المصري تجاه حل القضية الفلسطينية من خلال إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة وفقًا للشرعية الدولية ومقرراتها.

وأردف أنه في نهاية المطاف لا بديل عن المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع حتى يمكن التوصل إلى تسوية يتم التوافق عليها في إطار شامل يضمن استدامة تلك التسوية، وينهي معاناة الشعب الفلسطيني باستعادة كامل حقوقه المشروعة، ويحافظ على حقوق كافة الأطراف في الحياة والعيش في أمن واستقرار وسلام. وبدوره أعرب الرئيس الفلسطيني، عن تقديره لجهود مصر الصادقة ومساعيها المُقدرة في دعم القضية الفلسطينية، مشيدًا بدور مصر التاريخي في هذا الصدد وما يتميز به من ثبات واستمرارية بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي، بأن اللقاء شهد التباحث حول آخر مستجدات القضية الفلسطينية في ضوء التطورات الأخيرة والإعلان عن خطة السلام الأمريكية التي تضمنت رؤية لتسوية القضية الفلسطينية ومستقبل حلها.