أخبار مصر | "التضامن" تعلن موعد اختبارات اختيار مشرفي حج الجمعيات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن" تعلن موعد اختبارات اختيار مشرفي حج الجمعيات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، بقيادة الدكتورة نيفين القباج، إجراء المرحلة الأولى من الاختبارات الخاصة باختيار مشرفي حج الجمعيات الأهلية لموسم حج العام الجاري، خلال يومي 8، 9 فبراير، للمتقدمين من محافظات الجمهورية، و15 فبراير بمحافظات جنوب الصعيد.

ونوهت الوزيرة، بأهمية حسن اختيار المشرفين اللائقين لآداء تلك المهمة السامية التي شرفنا بها في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وفقًا لاختبارات تتميز بالشفافية والعدالة لاختيار أفضل العناصر من بين المتقدمين.

ومن ناحيتها، أشار أيمن عبد الموجود، المدير التنفيذي لمؤسسة الحج والعمرة، التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، إلى أنه سيتم الإعلان على الموقع الإلكتروني للمؤسسة، www.hajjfoundation.org.eg عن الجدول التفصيلي المتضمن البيانات كافة من أسم المتقدم، وموعد الاختبار ومكانه.

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وذكر أنه من المقرر إجراء الاختبارات بشكل مركزي لكل محافظات الجمهورية وذلك بمحافظتي (سوهاج – القاهرة). وقال: إنه من المقرر اختيار 270 مشرفا من إجمالي 1115 متقدما كان منهم 945 رجلا و170 سيدة، وسيتم إجراء الاختبارات التحريرية "أون لاين" على برنامج الحاسب، وإن الاختبارات سيتم إجرائها بشكل مركزي لكافة محافظات الجمهورية وتقام في محافظات (القاهرة – سوهاج).

وأردف أن الاختبار التحريري يشمل 60 سؤالا دينيا وإداريا حول مناسك وإجراءات الحج تم وضعها من قبل متخصصين من دار الإفتاء المصرية ومتخصصين من اللجنة التنفيذية للمؤسسة وخبراء في شئون الحج. جدير بالذكر فقد سبق وأن اعتمدت وزيرة التضامن الاجتماعي، التعليمات المنظمة لاختيار المشرفين لهذا العام وتم فتح باب التقديم على الموقع الإلكتروني للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة خلال الفترة من 15 ديسمبر 2019، حتى 2 فبراير 2020.

تقرر تخصيص مشرف لكل 45 حاجا وسيتم اختيار المشرفين بعد اجتياز الاختبارات التحريرية ثم تتبعها إجراء مقابلات واختبارات شفوية للأعضاء الذين اجتازوا الاختبارات التحريرية.