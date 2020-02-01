أخبار مصر | السفير الياباني: شركاتنا متحمسة لعقد الشراكات مع "العربية للتصنيع"

وتناولت المباحثات، الإمكانيات التصنيعية بالعربية للتصنيع وما تتمتع به الصناعة اليابانية من خبرات في مجال الصناعات الإلكترونية والتحول الرقمي والبرمجيات والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة وعربات وجرارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق ووسائل النقل صديقة البيئة والسيارت الكهربائية، ومجالات التصنيع المتعددة.

وكما تم عرض رؤية الهيئة العربية للتصنيع بشأن تعميق التصنيع المحلي من خلال التعاون مع الشركات اليابانية وتحديد آليات تعزيز التعاون في العديد من مجالات الصناعة المختلفة والاتفاق علي تبادل الزيارات للتعرف على الإمكانيات والاحتياجات وإمكانية نقل وتوطين التكنولوجيا وتدريب الكوادر البشرية.

وأشاد ماساكي نوكي، بالجهود المبذولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في جميع مجالات التنمية وبحجم الإنجازات والمشروعات القومية والعاصمة الإدارية الجديدة والمناخ الآمن الجاذب للاستثمارات الذي تشهده مصر حاليا، مؤكدا أن التعاون بين القاهرة وطوكيو سيشهد تحويلا استراتيجيا لدعم نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتعميق التصنيع المحلي.

وأضاف أن السوق المصري كبير وواعد ويشكل أهمية استراتيجية للمنطقة العربية والأفريقية، مؤكدا أن الهيئة العربية للتصنيع، تمثل أحد أعمدة الصناعة المصرية وأنها ستكون لها مكانة خاصة في طريق تعزيز هذا التعاون.

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وأشار "نوكي"، إلى أن الشركات اليابانية متحمسة لعقد الشراكات مع "العربية للتصنيع" في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيدًا بالإمكانيات التصنيعية والفنية للهيئة العربية للتصنيع وثراء وتنوع منتجاتها وما لديها من كوادر بشرية مدربة على مستوى عال من الكفاءة إلى جانب ما تتميز به من دقة وكفاءة في تنفيذ المشروعات التي تسند إليها وتسليمها في التوقيتات المحددة.

من جانبه، أكد "التراس" على أهمية تعميق التعاون والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وتبادل الخبرات مع دولة اليابان الصديقة، مشددا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة بتوسيع آفاق الشراكات والتعاون مع كبرى الشركات العالمية في تنفيذ المشروعات التنموية وفقا لأحدث نظم الثورة الصناعية الرابعة وزيادة فرص الاستثمار في مصر.

وأشاد "التراس"، بالتجربة التنموية اليابانية والتي تمثل نموذجا يحتذي به حيث استطاعت تحقيق معجزة صناعية، مشيرا أن كبرى الشركات اليابانية العالمية أبدت تطلعها للتعاون والشراكة الحقيقية وضخ المزيد من الاستثمارات بمصر.

وأضاف أن الهيئة العربية للتصنيع، تتطلع لعقد شراكة مع كبريات الشركات اليابانية والتي لنا تعاون متميز معها منذ تأسيس الهيئة، مشددا على أهمية تعزيز التعاون في المجال الصناعي بما يحقق الاستفادة من التكنولوجيا اليابانية المتقدمة والإمكانيات الصناعية المتوفرة في الهيئة لتعظيم نسب المكون المحلي وزيادة القيمة المضافة في الصناعة المحلية، إلى جانب زيادة الفرص التنافسية لتسويق الإنتاج المشترك للعربية للتصنيع والشركات اليابانية في السوق المصرية والعربية والأفريقية، وكذا إمكانية تصدير هذه المنتجات إلى الدول الأفريقية بالاستفادة من الاتفاقيات التجارية ومناطق التجارة الحرة مثل "الكوميسا" بهدف تلبية احتياجات الأسواق الأفريقية.