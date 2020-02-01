أخبار مصر | عاجل.. استعادة موقع وزارة الصحة بعد السيطرة عليه من هاكرز إيراني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. استعادة موقع وزارة الصحة بعد السيطرة عليه من هاكرز إيراني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت مصادر، أن فريق الدعم التقني بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، بدأ العمل على استعادة موقع وزارة الصحة والسكان من مجموعة هاكرز إيرانية صباح اليوم السبت.

وأضافت المصادر في تصريحات إلى "الخليج 365"، أنه تم إغلاق موقع وزارة من قبل فريق الدعم التقني بمركز المعلومات، مؤكدة على أنه لن يتم إعادته على شبكة الإنترنت قبل التأكد من السيطرة التامة عليه وتأمينه بشكل يصعب اختراقه مجددًا.