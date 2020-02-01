أخبار مصر | برلماني يتقدم بطلب إحاطة عاجل لوزير الداخلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يتقدم بطلب إحاطة عاجل لوزير الداخلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل لوزير الداخلية حول أزمة تشابه الأسماء المواطنين وما يترتب عليها من إجراءات قانونية.

وأضاف النائب في طلبه: "يتعرض عدد كبير من المواطنين لعمليات الضبط والاحتجاز بأقسام الشرطة وهم أبرياء بسبب القبض عليهم وذلك بسبب تشابه الأسماء مما يعرضهم للإيذاء النفسي والمعنوي وإرباك أسرهم ويؤدي ذلك إلى عدم الرضاء بسبب تشابه الأسماء فقط".

وتابع: "الموضوع يقلق الرأي العام والكثير من الأسر والمواطنين لدرجة أن الكاتب الصحفي عادل حمودة رئيس مجلس تحرير جريدة الخليج 365 قد أشار في صفحة كاملة للصحيفة إلى نفس المشاكل التي يتعرض لها المواطنين"، متسائلا كيف تعالج تلك القضية التي تكلف الدخلية والنيابة الجهد والوقت والمال للامبرر والمشكلة أكبر مما نتصور.

وأوضح النائب، أنه استنادًا إلى المادة ( 134 ) من الدستور واللائحة الداخلية للمجلس يطالب الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس بتوجيه طلب إحاطة عاجل لوزير الداخلية لخطورة الأمر.

