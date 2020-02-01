أخبار مصر | 52 مليون جنيه لرصف الطرق في قرى الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 52 مليون جنيه لرصف الطرق في قرى الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنفذ محافظة الجيزة، خطة‪ ‬متكاملة لرصف الطرق والشوارع التي تربط بين القرى، في ضوء الإمكانيات والموارد المتاحة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والخاصة برفع مستوى الخدمات المقدمة لدرجات يلمسها المواطنين‪.‬

وقال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة: إنه جارٍ رفع كفاءة الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات تخفيفًا من معاناة أهالي القرى، وتأتي على رأس تلك الخدمات، تيسير حركة التنقل بين القرى وبعضها البعض إلى جانب ما يتعلق بتنفيذ خطة رصف لعددٍ من الشوارع الرئيسية بالمراكز والمدن والتي انتهت بها أعمال المرافق بالكامل وهي الخطة التي تنفذها المحافظة خلال العام المالي الحالي‪.‬

وأعلن محافظ الجيزة، ضخ 52 مليون جنيه؛ لرصف العديد من الطرق والشوارع الرابطة بين القرى وشوارع رئيسية، بالمراكز، تم رصد حاجتها الملحة لتطويرها ورصفها لصعوبة حركة سير المواطنين بها‪ .‬

وأشار إلى أنه تم البدء في رصف طريق البر الغربي لترعة المريوطية حتى مدخل سقارة وكذلك بعض القطاعات بدءًا من قرية ميت رهينة بمركز ومدينة البدرشين بطول ٢ كيلومتر وبتكلفة ٧ ملايين جنيه.

ونوه بأنه تم البدء في أعمال استكمال رصف طريق القومية الكوم الأحمر، من أسفل محور روض الفرج حتى مزلقان الكوم الأحمر، مرورًا بمدرسة الأرض المخضرة بطول 1,5 كيلومتر وعرض ٢٠ مترا وبتكلفة ١٠ ملايين جنيه، وتنفيذ ازدواج للطريق ليصبح اتجاهين لتسهيل الحركة، وتلاشي وقوع حوادث السير ورصف الطبقة الرابطة بالقطاع المعيب لجسر ترعة الزمر بطول ١كم وذلك بمركز ومدينة أوسيم‪ .‬

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وأشار المحافظ، إلى أنه تم البدء في رصف بعض الطرق الرابطة بين القرى والعزب بمركز ومدينة العياط بتكلفة ٦ ملايين جنيه وشملت طريق عزبة الشراقوة وعزبة بطرس ومدخل الكنيسة وقرية قوت القلوب ورصف طريق مصنع الزيوت باتجاه طراد النيل‪ .‬

وأردف أنه تم البدء في رصف الطرق الرابطة بمركز الصف، من قرية عرب الشيخ صالح باتجاه قرية عرب الحصار البحرية، بطول ٤ كيلومتر، وعرض ٦ أمتار باعتماد مالي ٦ ملايين جنيه.‪

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وذكر أنه جارٍ رصف طريق الجيش بمركز ومدينة أطفيح، ضمن خطة رصف مديرية الطرق وذلك بطول 1,6 كيلومتر، باعتماد مالي ٥ ملايين جنيه، واستكمال أعمال الرصف بالطريق بدءًا من طريق الجيش حتى مركز شباب أطفيح، مرورًا بمخر سيل أطفيح بطول 1,3 كيلومتر ضمن خطة الرصف الاستثمارية لمركز ومدينة أطفيح باعتماد ٩ ملايين جنيه.

ووجه "راشد" مدير مديرية الطرق بمتابعة دورية لأعمال الرصف كافة، الجاري تنفيدها مع التأكد من تنفيذ الأعمال بأعلى المعايير.