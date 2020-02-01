مصر | عاجل.. حبس المقاول الهارب محمد علي وسيدة 5 سنوات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. حبس المقاول الهارب محمد علي وسيدة 5 سنوات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاقبت محكمة جنح التهرب الضريبي، المقاول الهارب محمد علي والمتهمة هويدا خليل محمود، بالسجن 5 سنوات لكل منهما، وكفالة 100 ألف جنيه، وغرامة مماثلة للضريبة المستحقة عليهما أدائها.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد جميل.

وكشف القضية رقم 217 لسنة 2017 ضرائب عامة، قيام المتهم "محمد علي علي"، والمتهمة "هويدا خليل محمود"، بالتهرب من دفع الضرائب العامة، المستحقة عليهم، فقرر هيئة الضرائب العامة إحالة الدعوى الجنائية ضد المتهمين لمحكمة التهرب الضريبي.

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كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مدبولي كساب، الشهر الماضي، قضت بحبس المتهم "محمد علي " المقاول الهارب، بالسجن 5 سنوات.

وألزمت المحكمة المتهم بأن يؤدي لمصلحة الضرائب المصرية 41 مليونا 879 ألف جنيه، مقدار الضريبة على القيمة المضافة، وإلزامه بالضريبة الإضافية المستحقة عنها، بواقع 1.5% عن كل شهر أو جزء منه، اعتبارًا من تاريخ استحقاق الضريبة الأصلية حتى تاريخ السداد، وإلزامه بقيمة الضريبة الجدول بواقع 5% من قيمة الضريبة المستحقة سالفة الذكر.

وقررت المحكمة إلزام المتهم أيضًا بمبلغ 6 ملايين 185 ألف جنيه، قيمة ضريبة المبيعات المستحقة عن الفترة من أكتوبر 2012 حتى 7 سبتمبر 2016، وإلزامه بالضريبة الإضافية المستحقة بواقع 0.5% عن كل أسبوع أو جزء منه، اعتبارًا من تاريخ استحقاق الضريبة الأصلية حتى تاريخ السداد وإلزامه بالمصاريف الجنائية.