مصر | حجز إعادة إجراءات محاكمة متهم بأحداث عنف طلعت حرب لـ1 مارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حجز إعادة إجراءات محاكمة متهم بأحداث عنف طلعت حرب لـ1 مارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حجزت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طره، جلسة إعادة إجراءات محاكمة متهم في أحداث شغب طلعت حرب التي وقعت في 22 يناير 2015، لجلسة 1 مارس المقبل للنطق بالحكم.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكانت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره برئاسة المستشار معتز خفاجي، قد قضت فى 3 أبريل القبل الماضى بالسجن المشدد 5 سنوات لـ17 متهما غيابيا لاتهامهم بالتظاهر في أحداث طلعت حرب في 22 يناير 2015.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية المقيدة برقم 1876 لسنة 2015 كلي وسط القاهرة، ارتكاب جرائم التظاهر دون تصريح، التجمهر، قطع الطريق، تعطيل المواصلات العامة والخاصة، وحيازة ألعاب نارية، والتعدي على قوات الشرطة، وحيازة شماريخ.