مصر | السجن 6 سنوات لتاجر مخدرات في القاهرة

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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم السبت، بالسجن 6 سنوات لتاجر مخدرات .

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبدالعليم عبدالعليم عطية، وعضوية شريف حسن عبدالنبي، ومحمد محمود أحمد.

وتعود تفاصيل الواقعة أثناء مرور، محمد عبد الحارث محمد، ملازم أول ومعاون مباحث قسم شرطة الساحل، أبصر وجود أحد الأشخاص يقود دراجة بخارية في الاتجاة المعاكس، وبمطاردته تم ضبطه، وبتفتيشه، تم العثور معه على كمية من الهيروين، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وتبين أنه يدعى "أ.ج.م" 42 عاما، وبعرضه على النيابة العامة أنكر قيادته في الجهة المخالفة وأنه كان يقود دراجة بخارية.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.