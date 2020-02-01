مصر | محام عن إحالة الإرهابي هشام عشماوي للمفتي: "ليست نهاية المطاف"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محام عن إحالة الإرهابي هشام عشماوي للمفتي: "ليست نهاية المطاف" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح المحامي علاء علم الدين، أن القرار الصادر اليوم من محكمة الجنايات في قضية أنصار بيت المقدس بالإحالة للمفتي لا يعني صدور الحكم بالإعدام على المحالين للمفتي حيث تملك المحكمة العدول عن قرارها والحكم بما تراه من العقوبات، يعني تملك المحكمة تخفيف الحكم عن البعض أو حتى الحكم ببرائتهم.

وأضاف، أنه ليس كل المحالين للمفتي -وحتى لو صدر الحكم بإعدامهم- محبوسين، بل يوجد عدد كبير أحكامهم غيابية، وهؤلاء لهم الفرصة في إعادة إجراءات محاكمتهم أمام محكمة الجنايات في حال القبض عليهم أو تسليم أنفسهم.

وأشار، إلى أنه في حال صدور أحكام بالإدانة -أيا ما كانت- فليست نهاية المطاف فهناك فرصة للطعن بالنقض خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم النهائي يوم ٢ مارس إن شاء الله.