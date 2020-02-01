مصر | عاجل.. مصرع نجل مذيعة شهيرة بطلق ناري بالرأس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مصرع نجل مذيعة شهيرة بطلق ناري بالرأس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي طفل مصرعه إثر إصابته بطلق ناري تعرض له عن طريق الخطأ على يد صديقه بحي الزمالك بالقاهرة وذلك أثناء قيام الأخير بالهو بسلاح والده الذي كان يحتفظ به داخل دولابه بالمنزل.

وتعود البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القاهرة، إخطارًا من شرطة النجدة بوصول كريم نجل الإعلامية مروة ميمي المذيعة بقناة النهار البالغ من العمر 15 عاما، طالب بالمرحلة الإعدادية، مصابًا بطلق ناري بالجبهة أدى إلى وجود فتحة دخول وخروج بالرأس أودت بحياته في الحال.

وتبين من التحريات الأولية، أنه أثناء وجود المجني عليه "كريم" مع صديقه المتهم داخل منزل الأخير وصديق آخر في الساعة الحادية عشر مساء أمس الجمعة، وأثناء جلوس المجني عليه رفقة صديقيه، قام المتهم بإخراج مسدس والده من الدولاب الخاص به على سبيل اللهو ووجهه بجبهة المجني عليه كريم فخرجت طلقة نارية من السلاح بدون قصد فأصابت المجني عليه وأودت بحياته في الحال.

وجرى ضبط المتهم، والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات.