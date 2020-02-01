مصر | "مفوضي الدولة" توصي بتأييد فرض تدابير على واردات حديد "العيدان"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مفوضي الدولة" توصي بتأييد فرض تدابير على واردات حديد "العيدان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوصت هيئة مفوضي مجلس الدولة بمحكمة القضاء الإداري، برفض الدعوى المقامة من رئيس الزمالك، وكيلا عن شركة ستار إيجيبت "حديد العشري" والتي طالبت بوقف تنفيذ القرار الوزاري رقم 907 لسنة 2019 بفرض تدابير وقائية نهائية على الوردات من صنف عيدان وقضبان الحديد أو من صلب حديد التسليح لأغراض البناء.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 9922 لسنة 74 قضائية، كلا من وزير التجارة والصناعة وآخرين بصفتهم.

وقالت الدعوى: إن الشركة الطاعنة فوجئت بقيام بعض الشركات بتقديم شكوى كيدية وملفقة غير قانونية لوزارة التجارة والصناعة، يزعمون فيها وجود زيادة غير مبررة من واردات الحديد من صنف عيدان وقضبان الحديد والتي تستخدم لأغراض البناء.

وحدد الطاعن أسباب الاعتراض على القرار الصادر لمخالفته صحيح الدستور والقانون، موضحا أن المادة ٢٧ من الدستور، نصت على أن يهدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق الرخاء في البلاد، من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، ويكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة.