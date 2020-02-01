مصر | مصدر أمني ينفي تخفيض وجبات الطعام لنزلاء سجن العقرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر أمني ينفي تخفيض وجبات الطعام لنزلاء سجن العقرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى مصدر أمني، ما تم تداوله بإحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن ما زعمته حول تصريحات منسوبة لـ"مصادر حقوقية" بأن إدارة سجن العقرب قد أبلغت نزلاء السجن بأنه سوف يتم تخفيض حصص وجبات الطعام المقدمة لهم بسبب وجود أزمة اقتصادية، بالإضافة إلى إبلاغ إدارة السجن للنزلاء المضربين عن الطعام بأنهم بانتظار أوامر لتصفيتهم جسدياً حال استمرارهم في الإضراب.

وأكد المصدر، أن كل ما تم ترديده في هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة جملةً وتفصيلاً.