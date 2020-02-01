شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى أمام وزراء الخارجية العرب: موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، على موقف مصر الثابت المناصر للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الرئيسية، وحصول الشعب الفلسطينى على حقوقه الكاملة والمشروعة التي حرم منها مع ثقتنا في قدرته على تحقيق حقوقه.

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وأضاف «شكري» أن الشرعية الدولية ومقرراتها، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، إضافة إلى مبادئ القانون الدولى الراسخة، وصولا إلى إنشاء دولة فلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، خاصة أن مقررات الشرعية الدولية التي اكتسبتها فلسطين لا تخصها وحدها ولكنها تخص أساس المجتمع الدولى حفاظا على السلم والأمن الدوليين.

وأضاف شكرى، خلال كلمته في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إنشاء الدولة الفلسطينية أحد المفاتيح لاستعادة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط بما يسمح لها باللحاق بركب التنمية والرخاء ويساعد في القضاء على الإرهاب الذي يرغب في اختطاف هذه القضية لنشر الفوضى، مشددا على أن الأيادى العربية ممدودة بالسلام لأى طرف يسعى لتحقيق السلام الشامل على أساس الشرعية الدولية الراسخة، والتفاعل مع جهود السلام لتحقيق التطلعات الفلسطينية والعربية المشروعة، وفق موقف فلسطينى واضح يطرح الرؤية الفلسطينية والعربية، بما يضمن حقوق الشعب الفلسطينى، وعلى النقيض فإن التأخير في حل القضية من شأنه نشر الإحباط في نفوس الشعب العربى، وفتح الباب أمام دعاة الإرهاب والتطرف، في منطقة تشهد صراعات دامية متعددة.

وشدد سامح شكرى في كلمته، على دعم مصر الثابت والكامل للقضية الفلسطينية العادلة والقيادة الفلسطينية الشرعية، وإصرارنا على إحلال السلام، وعودة حقوق الشعب الفلسطينى المشروعة، من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على الأراضى الفلسطينية، وتحقيق السلام بما يحفظ الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.