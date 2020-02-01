شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تعطل موقع وزارة الصحة بعد اختراق «هاكرز إيرانيين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استمر تعطل موقع وزارة الصحة والسكان، بعد نحو 3 ساعات من اختراقه.

وذكر المخترقون في رسالة تركوها على الصفحة الرئيسية للموقع أنهم «هاكرز إيرانيون»، ووضعوا رسالة قالوا فيها: «دائما قريبين لك، نعرف هويتك، ومعلوماتك خاصة بنا.. احذر».

مصادر في وزارة الصحة قالت إن العمل جار الآن على إعادة الموقع إلى طبيعته.