شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تعطل موقع وزارة الصحة بعد اختراق «هاكرز إيرانيين» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استمر تعطل موقع وزارة الصحة والسكان، بعد نحو 3 ساعات من اختراقه.
وذكر المخترقون في رسالة تركوها على الصفحة الرئيسية للموقع أنهم «هاكرز إيرانيون»، ووضعوا رسالة قالوا فيها: «دائما قريبين لك، نعرف هويتك، ومعلوماتك خاصة بنا.. احذر».
مصادر في وزارة الصحة قالت إن العمل جار الآن على إعادة الموقع إلى طبيعته.
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