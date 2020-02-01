شكرا لقرائتكم خبر عن «شوقي»: نسعى للانتقال بالتعليم من التلقين إلى الاستمتاع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن التابلت جزء من منظومة كبيرة جدا تسعى الدولة لتطبيقها عليكم لتقديم خدمة تعليمية أفضل تؤهلهم لسوق العمل.

وأضاف «شوقي» في رسالة مصورة لطلاب الصف الأول الثانوي ،عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للترحيب بهم وإطلاعهم على أهداف التغيير المصمم لخدمتهم.

وقال شوقي للطلاب: أنتم تشهدون معنا نهضة كبيرة في التعليم العام في مصر، ومنحناكم اجهزة التابلت التعليمي لإتاحة نفس الفرصة لكل طالب في مصر لأن يطلع على محتوى بنك المعرفة الرقمي، وأن يبدأ في إكتساب المهارات بدلًا من اضاعة الوقت والمال فيما لا يفيد.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أنه تم رفع كافة المناهج على بنك المعرفة مع مصادر تعليمية اضافية تفاعلية من لمساعدة طلاب اولى ثانوي على فهم محتوى المناهج.

وأكد شوقي أن الوصول لبنك المعرفة متاح لطلاب اولى ثانوي مجانا عبر التابلت سواء من داخل المدارس من خلال الشبكات والالياف الضوئية التي تم تزويد المدارس بها، أو من خارج المدارس عن طريق شريحة المحمول المجانية التي يتسلمها الطالب مع التابلت، وقال نسعى للانتقال من فكرة الحفظ والتلقين إلى فكرة الفهم والاستمتاع بالدراسة والتعلم.

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ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن أسئلة امتحانات أولى ثانوي اختلفت، حيث انتهى زمن الأسئلة ذات الإجابات النموذجية المحفوظة، وتم استبدالها بأسئلة تقيس الفهم وتساعد الطالب على التفكير والاجابة بنظام الكتاب المفتوح.

وقال وزير التربية والتعليم: طلاب أولى ثانوي يلاحظون أن الوزارة تتفاعل وتتواصل معهم بالرسائل من خلال التابلت، كما يختلف شكل تفاعل الوزارة مع المعلمين، وسيحتفل طلاب أولى ثانوي بهذا التغيير.

وفي سياق متصل نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فيديو يشرح مزايا نظام الامتحانات الإلكترونية الذي تطبقه الوزارة على طلاب المرحلة الثانوية (الصفين الأول والثاني الثانوي).

وتضمن الفيديو أن نظام الامتحانات الجديد يساعد الطالب على تطبيق الفهم بدلا من الاعتماد على الحفظ والتلقين، كما تضمن السماح للطلاب بدخول لجنة الامتحان بالكتاب المدرسي، يوفر على الطلاب عبء حفظ المعلومات، ولكن يشترط أن يكون الطالب قد فهم كل نواتج التعلم والأهداف الخاصة بكل درس في المنهج قبل دخول الامتحان، مع الحرص على مذاكرة الدرس من خلال مصادر التعلم الموجودة على بنك المعرفة المصري.

وأوضح الفيديو أن أسئلة الامتحانات الإلكترونية تتنوع بين اسئلة اختيار من متعدد، وأسئلة مقالية، وأشار الفيديو إلى أنه مثلا في سؤال التعبير في اللغة العربية لم يعد الطالب في حاجة إلى كتابة 25 سطر في موضوع التعبير، ولكن نظام الامتحانات الالكترونية الجديد يطلب منه كتابة 10 أسطر.

بالإضافة إلى أن تقييم وتصحيح إجابات الامتحانات الالكترونية يقوم به معلمين، ويتم تقييم الإجابات بناء على أساس مقياس تدريجي يقيس مكتسبات الطالب لنواتج العلم، والخطوات التي يتبعها الطالب للوصول إلى الإجابة.

وأكد الفيديو أن الامتحانات الالكترونية الجديدة تتطلب تحرر تفكير الطالب من حفظ المحتوى العلمي، والتركيز على قياس مهارات الفهم والتطبيق والتحليل والتفكير النقدي والتعليم العميق.