شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة القليوبية»: 5 أقسام للعزل وغرف احتياطية بالمستشفيات لمواجهة فيروس كورورنا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إن المحافظة استعدت لمواجهة الطوارئ في ظل الإجراءات الوقائية التي تتخذها وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا عن طريق 5 أقسام للعزل داخل 3 مستشفيات للحميات وهي طوخ وبنها وقليوب بجانب قسم الحميات بمستشفى بهتيم وشبين القناطر.
وأضاف وكيل وزارة الصحه أنه تم إلحاق المستشفيات العامة والنوعية بغرف للعزل مزودة بمستلزمات العزل وواقيات شخصية لعزل أي حالة يتم الاشتباه بإصابتها بأي أعراض فيروسية.
واكد أن هناك اتصالا مباشرا بجميع مديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية وجميع مديري الإدارات الصحية والإدارات الفنية بمديرية الصحة ومسئولي الترصد على مستوى المحافظة ومدير لجنة الأزمات بالمحافظة ومدير الوقائي بمديرية الطب البيطري ومدير الإرشاد.
كانت هذه تفاصيل خبر «صحة القليوبية»: 5 أقسام للعزل وغرف احتياطية بالمستشفيات لمواجهة فيروس كورورنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.