شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة القليوبية»: 5 أقسام للعزل وغرف احتياطية بالمستشفيات لمواجهة فيروس كورورنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إن المحافظة استعدت لمواجهة الطوارئ في ظل الإجراءات الوقائية التي تتخذها وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا عن طريق 5 أقسام للعزل داخل 3 مستشفيات للحميات وهي طوخ وبنها وقليوب بجانب قسم الحميات بمستشفى بهتيم وشبين القناطر.

وأضاف وكيل وزارة الصحه أنه تم إلحاق المستشفيات العامة والنوعية بغرف للعزل مزودة بمستلزمات العزل وواقيات شخصية لعزل أي حالة يتم الاشتباه بإصابتها بأي أعراض فيروسية.

واكد أن هناك اتصالا مباشرا بجميع مديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية وجميع مديري الإدارات الصحية والإدارات الفنية بمديرية الصحة ومسئولي الترصد على مستوى المحافظة ومدير لجنة الأزمات بالمحافظة ومدير الوقائي بمديرية الطب البيطري ومدير الإرشاد.