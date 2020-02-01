شكرا لقرائتكم خبر عن الإفراج عن 135 تنفيذًا لـ«عفو السيسي».. والداخلية: «التفاؤل ملأ نظراتهم» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفرجت وزارة الداخلية، اليوم، عن 498 سجينًا منهم 129 بالعفو، و369 بالإفراج الشرطي.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان صحفي، إنه تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج عن باقى مدة العقوبة الأصلية والتبعية لعدد (135) من المحكوم عليهم، وفى ضوء توجيهات وزير الداخلية بمواكبة الفكر الحديث للتنفيذ العقابى من خلال منظور شامل وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع فقد إضطلع قطاع السجون يوم الجمعة الموافق 31/1/2020 بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار العفو الرئاسى المشار إليه.

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وتابعت وزارة الداخلية في بيانها إن «أهالى المفرج عنهم أعربوا عن بالغ سعادتهم وإمتنانهم بمناسبة صدور قرار العفو الرئاسى عن ذويهم وما اتخذته وزارة الداخلية من إجراءات لتيسير وسرعة الإفراج عن المحكوم عليهم الذين شملهم قرار العفو والذين كست مظاهر السعادة والإمتنان وجوههم وكانت نظراتهم ملؤها التفاؤل واليقين والعزم على بداية حياة مفعمة بالإستقرار والطموحات والإنخراط بصورة إيجابية في المجتمع من جديد».

من جهة أخرى، أفرجت وزارة الداخلية، اليوم، عن 498 سجينًا منهم 129 بالعفو، و369 بالإفراج الشرطي.