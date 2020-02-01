شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يحجب طائرات عن سماء الصين (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مع وصول عدد حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا الجديد إلى 259 حالة، أعلنت العديد من الدول إجراءات احترازية مرتبطة بخطوط الطيران من وإلى والصين، خوفًا من دخول الفيروس إلى أراضيهم.

الإجراءات تراوحت ما بين تعليق حركة الطيران إلى أجل غير مسمى، أو تحديد التعليق بفترة زمنية محددة، أو بتخفيض عدد الرحلات.

في هذا التقرير، نرصد أبرز تلك الدول، خاصة أن مصر أعلنت قبل أيام تعليق رحلاتها الجوية، بداية من اليوم، 1 فبراير.

فرنسا:

أعلنت الخطوط الجوية الفرنسية «إير فرانس» عن توقف جميع الرحلات الجوية مع الصين في 30 يناير الماضي، وحتى 9 فبراير الجاري، بسبب المخاوف من فيروس كورونا المنتشر، وأعلنت الشركة، في بيان لها، عن قيامها بتشغيل رحلات جوية خاصة، بواسطة طاقم متطوع.

بريطانيا:

أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية، «بريتيش إير وايز»، عن تعليق رحلاتها مع الصين، بداية من 1 فبراير، حتى إشعار آخر، عملًا بتعليمات المملكة المتحدة، لتفادى انتشار الفيروس الصيني.

ألمانيا:

قررت «شركة لوفتهانزا» الألمانية، الأربعاء 29 يناير، تعليق رحلاتها الجوية من الصين وإليها حتى 9 فبراير، على خلفية انتشار فيروس كورونا.

فنلندا وإندونيسا وكندا:

قلصت الخطوط الجوية الفنلندية «كاثي باسيفيك»، و«جيتستار آسيا»، رحلاتها الجوية إلى الصين، بسبب انخفاض الطلب على السفر، خوفا من فيروس كورونا.

وكذلك فعلت شركة ليون إير الإندونيسية، والخطوط الكندية «شركة كاثي باسيفيك»، أنها ستقلص رحلاتها إلى الصين.

Advertisements

المغرب:

قررت شركة الخطوط الملكية المغربية، الخميس 30 يناير، تعليق رحلاتها المباشرة إلى الصين مؤقتا بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

كوريا الجنوبية:

أعلنت الخطوط الجوية الكورية الجنوبية، الخميس 30 يناير، عن تعليق رحلاتها الجوية لمدينة ووهان الصينية، التي يتفشى بها فيروس كورونا، وحتى نهاية الشهر الجاري.

إيران:

أعلنت وزارة الطيران الإيرانية عن تعليق الرحلات الجوية من الصين وإليها، بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد.

أوكرانيا:

أعلنت شركة «سكاى آب» الأوكرانية، عن تعليق كافة رحلاتها إلى الصين حتى 28 مارس.

أمريكا:

أعلنت شركة «دلتا» الأمريكية عن تخفيض رحلاتها إلى النصف ابتداء من 6 فبراير وحتى 30 أبريل.

أيرلندا:

علقت شركة «فين إير» بعض رحلاتها إلى الصين، وبررت قرارها بتعليق الصين للرحلات المنظمة داخل البلاد وخارجها.

كازاخستان:

أمرت كازاخستان بتعطيل جميع وسائل النقل مع الصين، بسبب تفشي فيروس كورونا.