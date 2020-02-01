شكرا لقرائتكم خبر عن «الخارجية»: مصر ترحب بمقترح رئيس الكونغو بعقد منتدى للمصالحة بين الليبيين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، خلال كلمة مصر في الدورة الثامنة للجنة الأفريقية رفيعة المستوى حول ليبيا، والتي عُقدت بالعاصمة الكونغولية برازافيل في 30 يناير 2020، مختلف الجهود المصرية المبذولة، في إطار مساندة الأشقاء في ليبيا، بما في ذلك اللقاءات التي استضافتها القاهرة للبرلمانيين وللقيادات الليبية، واتصالات مصر مع الدول الرئيسية الفاعلة لضمان شمولية التعاطي مع الأزمة، وعدم اختزالها في مسار محدد مع التذكير بضرورة العمل بالتوازي مع المسارات السياسية والاقتصادية والأمنية على السواء.

وحذر نائب وزير الخارجية في هذا الإطار من الأدوار الخارجية الهدامة والمقوضة لفرص الاستقرار في ليبيا ودول الجوار ومنطقة الساحل، وعلى وجه الخصوص ما يتم من نقل للإرهابيين والمرتزقة من سوريا إلى ليبيا.

كما رحب النائب بمقترح الرئيس الكونغولي عقد منتدى جامع في 2020 للمصالحة بين الليبيين، ودعا إلى التدقيق في اختيار المُشاركين فيه، وأن يكون ولاؤهم الأول للدولة الليبية، وليس لأهداف ونوازع ضيقة أو خاصة.