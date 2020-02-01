شكرا لقرائتكم خبر عن أبوالغيط وأبومازن يعقدان اجتماعًا مع وزراء خارجية العراق وعمان بشأن الخطة الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبومازن، ووزير الخارجية العراقي، محمد على الحكيم، ووزير خارجية سلطنة عمان، يوسف بن علوي، اجتماعا قبيل انعقاد الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري المقرر السبت في مقر الجامعة العربية.

وتم التباحث في مجمل ما سيتم الاتفاق عليه من قبل وزراء الخارجية العرب حول ما يسمى الخطة الأمريكية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.