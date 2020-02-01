بـ"بندقية آلية وهيروين".. سقوط اثنين من العناصر الإجرامية في السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على عنصرين إجراميين للاتجار في المواد المخدرة، وبحوزتهما بندقية آلية، وذخائر، و750 جرام هيروين، بمنطقة الظهير الصحراوي بالكيلو 82 بطريق السخنة- القاهرة.

كان معلومات توافرت لدى أجهزة البحث الجنائي بقطاع الأمن العام، ومديرية أمن السويس مفادها تواجد بعض العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة الظهير الصحراوي بالكيلو 82 بطريق السخنة- القاهرة بدائرة قسم شرطة عتاقة بنطاق المديرية، واتخاذهم من تلك المنطقة مسرحاً لترويج المواد المخدرة مُستغلين طبيعتها كمنطقة صحراوية.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بمأمورية مدعومة بقوات الأمن المركزي بمكان تواجدهم، وأمكن ضبط (عاطلين، مقيميين بدائرة قسم شرطة الحسنة بشمال سيناء) وضبط بحوزتهما (2 بندقيـة آليـة- 4 خزن – 59 طلقة لذات العيار- وكمية من مخدر الهيروين وزنت 750 جراما- 3 موازين حساسة - وسيارة ملاكي - ودراجة نارية دون لوحات معدنية- ومبلغ مالي - و6 هواتف محمولة).

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة، بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والسيارة والدراجة النارية لترويج تجارتهما، والسلاح لحماية نشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.