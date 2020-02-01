ضبط 6 أشخاص سرقوا 80 ألف جنيه من داخل شركة دعاية بالنزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على مرتكبي واقعة التعدي على عامل بشركة دعاية وإعلان لسرقة خزنة بداخل الشركة بها مبالغ مالية.

كان قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغًا من (مسئول شركة دعاية وإعلان كائنة بدائرة القسم)، بتلقيه اتصالا هاتفيا من (عامل بالشركة أصل بلدته المنيا) أخبره خلاله بتعرض الشركة، لواقعة سرقة ودخول مجهولان لمقرها والتعدي عليه بالضرب مُحدثين إصابته بكدمات متفرقة، وقاما بإيثاقه وسرقة خزينة بداخلها مبلغ (80 ألف جنيه، وعدد 5 دفاتر شيكات، مجموعة من الأوراق الخاصة بتعاملات الشركة) كرها وهربا.

Advertisements

تم تشكيل فريق بحث جنائيا بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 6 أشخاص، ثلاثة منهم كانوا يعملون بذات الشركة، وقاموا بالاتفاق مع أحدهم (عامل بالشركة) على ارتكاب الواقعة والاستعانة بشخصين ضمن المتهمين اللذين تمكنا من الدلوف إلى مقر الشركة، والتعدي على (المجنى عليه) مُحدثين إصابته وأوثقوه وسرقوا الخزنة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وقاموا بكسر الخزنة، وتبين أن بداخلها مبلغ (59 ألف جنيه، عدد 7 دفاتر شيكات) وعقب ذلك تخلصوا منها بإلقائها بمنطقة عين شمس، وتم بإرشادهم ضبط مبلغ (20,300 جنيه، عدد 7 دفاتر شيكات، منها 49 شيكا على بياض) .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.