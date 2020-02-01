لسرقته.. ضبط عاطل قتل قريبه "المسن" خنقاً ببنى سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في كشف ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص ببنى سويف، وضبط مرتكب الواقعة.

كان مركز شرطة ناصر بمديرية أمن بنى سويف، تلقى بلاغًا من (مُدرسة- مقيمة بدائرة المركز) بوفاة (والدها - مقيم بدائرة القسم)، والعثور على جثته مسجاه بأرضية مدخل الشقة بكامل ملابسه موثوق اليدين، ولا توجد به إصابات ظاهرية، وتبين سلامة جميع منافذ الشقة ووجود بعثرة بمحتوياتها.

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تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بنى سويف، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل- سبق اتهامه في قضيتي "تبديد" مقيم بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة بدافع السرقة، وقرر بقيامه بالتوجه لمسكن المجني عليه بدعوى زيارته لارتباطهما بصلة نسب، وعقب دخوله لشقته قام بالإجهاز عليه وإيثاقه وتكميمه باستخدام قطعة قماش والتعدي عليه بالضرب بالأيدي فأودى بحياته، وقام بالاستيلاء على مبلغ مالي وهاتفه المحمول.

وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه وجزء من المبلغ المالي المستولى عليه، وأقر بإنفاقه باقي المبلغ على متعلقاته الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.