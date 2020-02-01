ضبط صاحب مطبعة بحوزته 24 ألف كتاب مقلدة بدار السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، إحدى المطابع بداخلها قرابة 24 ألف كتاب وغلاف بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة لأحكام القانون، بمنطقة دار السلام. كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، قيام مالك إحدى المطابع الكائنة بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة بطباعة كتب وأغلفة منسوخة ومقلدة بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية. عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المطبعة المشار إليها وضبط (عامل بالمطبعة) وضُبط عدد (23500 ) كتاب وغلاف منسوخ ومقلد بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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