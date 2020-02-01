الداخلية: بدء تلقي طلبات الراغبين في الالتحاق بمعهد معاوني الأمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تبدأ وزارة الداخلية، اليوم السبت، تلقي طلبات الراغبين في الالتحاق بمعهد معاوني الأمن من الحاصلين على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.

كانت وزارة الداخلية أعلنت عن قبول وزارة الداخلية دفعة جديدة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها، من راغبي الالتحاق بالعمل الشرطي كمعاوني أمن، بمعاهد الإدارة العامة لمعاوني الأمن من الـ"ذكور- والإناث".

وأوضح اللواء أسامة عبد الغني، مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب، أن هناك شروطا عامة للقبول بمعاهد معاوني الأمن وهي:

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس.

- ألا تقل السن عن 19 سنة، ولا تزيد على 25 سنة في تاريخ فتح باب التقدم للالتحاق بمعهد معاوني الأمن.

- أن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.

- أن يكون محمود السير وحسن السمعة.

- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف.

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- ألا يكون قد سبق فصلة من خدمة الحكومة أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال بقرار أو بحكم تأديبي وأن يستفي الشروط الصحية والبدنية التي يحددها المجلس الطبي المتخصص بهيئة الشرطة.

- أن يجتاز اختبار السمات واللياقة البدنية التي تصدر بتحديدها قرر من وزير الداخلية.

- ألا يقل الطول عن 170 سم، ولا يقل عرض الصدر عن 85 سم "للذكور".

- ألا يقل الطول عن 160 سم للإناث.

- ألا يكون مجندا بالقوات المسلحة أو ملحقا للخدمة بالشرطة أو بأي جهات الدولة الأخرى.

- ألا يكون متزوجا أو سبق له الزواج.

وأعلن مساعد الوزير عن سحب كراسات التقدم من مقار معاهد التدريب الشرطية التابعة للمصلحة وهي: معهد معاوني الأمن بالقاهرة، وشارع جسر السويس، وبوابة رقم 1 للذكور، وبوابة رقم 2 للأناث، ومعهد مندوبي الشرطة بالقاهرة، وأحمد عصمت عين شمس، ومعهد معاوني الأمن بطرة، ومنطقة طرة بالقاهرة، ومعهد معاوني الأمن بالبحيرة، ومدخل مدينة وادي النطرون، ومعهد تأهيل الأفراد بسوهاج، ومدينة سوهاج حي الكوثر.

وأضاف، أن كراسات التقديم تباع اعتبارًا من الساعة 8 صباحا يوم السبت الموافق 1 فبرابر 2020 وحتى الخميس 5 مارس 2020.