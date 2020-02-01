الكاتبة نهاد صبيح تتحدث عن "ع الحلوة والمرة" في برنامج ست ستات غدًا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تحل الكاتبة الصحفية نهاد صبيح، غدًا الأحد، ضيفة على برنامج "ست ستات"، الذي تقدمه الإعلامية دينا رامز، على قناة صدى البلد، وذلك للحديث حول أعمالها التي كان آخرها كتاب "ع الحلوة والمرة".

وكانت دار مبتدأ للنشر والتوزيع، نظمت أمس الجمعة، حفل توقيع كتاب "ع الحلوة والمرة" للكاتبة نهاد صبيح، على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب.

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شهد الحفل، إقبالاً كبيراً من الشباب والقراء والجماهير التي حرصت على اقتناء نسخة من الكتاب يحمل توقيع الكاتبة.

ويدور الكتاب حول أحداث الحياة حلوها ومرها، بما تحمله من موجات فرح وحزن وشقاء وراحة، خالصًا إلى تأكيد أن المشكلات مهما طالت ستنتهي والحزن مهما طال سيعقبه فرح.

ويوجه الكتاب نصيحة مهمة، وهي أن نعيش حياتنا بسعادتها وشقائها، بحلوها ومرها، بحزنها وفرحها، فالحياة نفسها لن تدوم على حال واحد ولا لشخص واحد ولا على شخص واحد.